Rusland heeft genoeg soldaten voor offensief, maar Poetin kampt met nieuw probleem

Door Peter Mijlemans Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Het nieuwe Russische offensief is niet op komst, het is al bezig. Dat zei de gouverneur van Loehansk vrijdag. In de buurt van Kreminna rolde de ene na de andere aanvalsgolf af op de Oekraïense stellingen. De regen raketten op Charkov en Zaporizja doet vermoeden dat het daar niet bij zal blijven.