Zwerfafval nekt ooievaars in hele land: ’Elastiek aangezien voor worm’

ZUNDERT - Rondslingerende troep in de natuur blijkt voor met name ooievaars funest te zijn. De zwart-witte vogels worden ernstig ziek en gaan in sommige gevallen dood door met name elastieken die worden aangezien voor wormen.

Vrijwilligster Latoya Siemons: „We hopen dat mensen zich bewust worden van het effect dat het niet opruimen van je troep kan hebben.” Ⓒ Rias Immink