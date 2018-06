Deze week blogt zij voor VROUW over haar leven als dokter gespecialiseerd in vrouwenzaken.

Naam: Nienke van Trommel (36)

Beroep: Gynaecoloog (in opleiding), voorzitter Stichting Vrienden

Relatie: verloofd met Adam

Kinderen: Pi (5), Fé (4) en Abi (1)

Favoriete websites: www.murambindahospital.nl

Wat vind je een typisch vrouwelijke eigenschap: vermoeden dat niets goed geregeld is zonder mijn inmenging, hetgeen niet altijd waar is.

-------------------------------------------------------------------------

Dag 2

Naar een dokter gaan is voor sommige mensen een hele stap. En die drempel kan nog een stukje hoger zijn als het een bezoek aan de gynaecoloog betreft. Niemand verheugt zich op een verblijf in de beensteunen met een felle lichtstraal op zich gericht. En daardoor komen sommige vrouwen laat bij de gynaecoloog en andere vrouwen te laat.

Soms komt er een vrouw met een vergevorderde baarmoederhals kanker binnen. De tumor is doorgegroeid in de blaas. En daarom plast ze nu bloederige urine. Als ik dan vraag of ze al lang klachten heeft, is vaak het antwoord dat ze al een hele tijd gekke afscheiding heeft en bloedverlies na het vrijen. Een uitstrijkje heeft ze nooit durven laten maken: de huisarts is een man, de eendenbek is zo koud en de beensteunen zo onhandig.

Ik begrijp het heel goed dat mensen tegen een bezoek aan de gynaecoloog opzien. “Zie het als goed onderhoud”, zeg ik tegen patiënten die aarzelend de spreekkamer binnenschuifelen met een, vinden zij, gênante klacht: ongewild urineverlies, pijn bij het vrijen, bloedverlies na de overgang of een wondje op de schaamlip dat maar niet dicht wil gaan. Dat bloedverlies kan door een poliepje in de baarmoeder komen, maar ook door een kwaadaardigheid. Dus binnen een paar weken naar laten kijken. Een wondje aan de schaamlip kan een schimmelinfectie zijn die is opengekrabd, maar kan ook wijzen op schaamlipkanker. Ook snel naar laten kijken dus.

Het is belangrijk vrouwen op hun gemak te stellen als ze eenmaal de grote stap gezet hebben om te komen. Dus zeg ik tegen angstige patiënten: “Ik heb dit beroep vrijwillig gekozen en ik vind het nog leuk ook!” En dan leg ik uit waar ik op let en wat ik doe. Vaak ontspannen vrouwen dan. En bij de deur zeggen ze: “Viel best wel mee hoor, dokter!” Ik zal een bordje bij de deur hangen:

Gynaecoloog

Voor groot en klein onderhoud en voor heel gênante en iets minder gênante klachten.

P.S. Uw gynaecoloog heeft dit beroep vrijwillig gekozen, dus geen vraag is te gek!

Wil je ook een dagboek bijhouden voor de website VROUW van De Telegraaf? Geef je op via vrouwinternet@telegraaf.nl.Volg VROUW ook op Hyves, Facebook, Twitter en Google+!