Jaar gratis ov voor kinderen in Rotterdam

Met deze proef wil de gemeente het ov toegankelijker maken voor alle Rotterdammertjes. „Als kinderen gratis reizen met het ov, is het voor gezinnen veel goedkoper om met de tram, bus of metro te reizen”, stelt wethouder Judith Bokhove (mobiliteit). Kinderen krijgen zo bovendien de kans om van jongs af aan vertrouwd te raken met het openbaar vervoer en hun stad op een andere manier te ontdekken.

Alle kinderen in die leeftijd die in Rotterdam ingeschreven staan, kunnen een jaar lang gratis reizen met de vervoersmiddelen van de RET zoals de metro, tram en bus en de buslijn van EBS in Rozenburg. Het enige wat hiervoor nodig is, is een eigen persoonlijke ov-chipkaart. Daarmee kan het gratis reisproduct worden aangevraagd.