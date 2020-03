Kamer: minister van VROM terug in volgend kabinet

Het voorstel van CDA en PvdA kreeg steun van onder meer SP, GroenLinks en Forum voor Democratie. „De regie moet terug, de huidige minister doet wonen er maar een beetje bij”, zei PvdA-Kamerlid Nijboer eerder tegen De Telegraaf. Die huidige minister - Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) - krijgt het niet voor elkaar om iets te doen aan tekorten op de woningmarkt, al pronkt ze er opzichtig mee haar eigen doelstelling van 75.000 nieuwe woningen per jaar te hebben gehaald.

Kritische partijen zijn desondanks ontevreden over de manier waarop het nijpende woningtekort nu wordt aangepakt. „Onze oproep is een signaal dat er iets moet veranderen om meer grip te krijgen op ruimtelijke opgaven”, zegt CDA-Kamerlid Ronnes. „Er is te weinig slagkracht.”

Er was tot 2010 een eigen ministerie van VROM. Maar het eerste kabinet-Rutte schrapte het departement. Meerdere ministeries zijn nu verantwoordelijk voor milieu, ruimtelijke ordening en wonen.