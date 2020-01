Ⓒ AFP

TEHERAN - „Dank je wel en een goede dag.” Het waren de laatste woorden van een Iraanse piloot voordat een Amerikaanse marineschip in 1988 per ongeluk zijn toestel uit de lucht schoot. 290 mensen kwamen om, een ramp die Teheran de Amerikanen tot op de dag van vandaag nadraagt. Nu is het zelf verantwoordelijk voor 176 doden, waaronder 57 Canadezen.