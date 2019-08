Streekproduct krijgt streepje voor

Ook start ze een heuse handelsmissie in eigen land om de mooiste producten uit de regio nationaal onder de aandacht te brengen.

De CU-bewindsvrouw wil verder dat Nederlandse streekproducten een Europees beschermde status krijgen, net als de Fransen doen met hun Champagne en de Italianen met Parmaham.

Schouten wil bereiken dat er meer waardering komt voor onze boeren en tuinders.

Lees er alles over in De Telegraaf van vrijdag of online (Extra).