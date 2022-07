Groot netwerk mensensmokkelaars opgerold: ’Verdachten vroegen ruim 3500 euro voor oversteek’

Het netwerk bestond uit ronselaars, autohandelaren en chauffeurs die migranten vanuit Duitsland, Nederland en België naar het Franse Calais brachten. Van daaruit werden migranten in kleine bootjes het Kanaal over gesmokkeld naar Verenigd Koninkrijk. De verdachten, merendeels Iraaks-Koerdisch, vroegen een vergoeding van gemiddeld 2.500 tot 3.500 euro per persoon, afhankelijk van de nationaliteit van de migrant, voor de oversteek. Volgens de politie werden tot vijftien boten bijna gelijktijdig te water gelaten, waarbij de helft met succes de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk maakte. Het aantal slachtoffers bedraagt volgens een eerste, grove schatting tussen de 4.000 en 10.000 mensen.

Dinsdag werd al bekend dat de Koninklijke Marechaussee en de politie in Nederland zes mensen hebben opgepakt in dit onderzoek. De arrestaties en doorzoekingen vonden plaats in onder meer Dongen en Tilburg. Bij de doorzoekingen in Nederland zijn grote hoeveelheden nautisch materiaal, zoals zwemvesten en boten, gevonden.

Ruim vijftig locaties doorzocht

Tijdens de actie werden in de landen meer dan vijftig locaties doorzocht. In Duitsland werden achttien mensen aangehouden, in Frankrijk negen en in Groot-Brittannië en Nederland zijn zes mensen opgepakt. Er werden onder meer 1200 reddingsvesten, bijna 150 boten en 50 motoren, duizenden euro's aan contanten, vuurwapens en drugs in beslag genomen. De operatie was gericht tegen de leiders van het criminele netwerk en de geldstromen.

De Nederlandse marechaussee liet dinsdag weten steeds vaker voertuigen aan te treffen die vol zitten met zwemvesten en opblaasboten. Bestuurders worden dan opgepakt voor het voorbereiden van een mensensmokkeltransport.