Nieuwe interim-voorzitter CDA krijgt steun van Bijleveld

Het CDA was op zoek naar een nieuwe voorzitter sinds Rutger Ploum twee weken geleden opstapte. Hij achtte zichzelf verantwoordelijk voor de chaotisch verlopen lijsttrekkersverkiezingen afgelopen zomer, de moeizame campagne en het uiteindelijke verlies bij de verkiezingen. De partij leverde vier zetels in.

Voor oud-senator Van Rij ligt er onder meer de taak om de evaluatie van de verkiezingen in goede banen te leiden. Hij kent het klappen van de zweep, want na de vorige verkiezingen was hij ook al voorzitter van de evaluatiecommissie. Van Rij is nu nog regeringscommissaris op het Caribisch eiland St. Eustatius, maar die rol legt hij nu neer.

Van Rij krijgt steun van defensieminister Bijleveld, die buitengewoon adviseur wordt. Ze gaat het bestuur voorzien van adviezen, onder andere over de verbinding tussen Den Haag en de regio’s en de organisatie en cultuur van de partij.

Volgens Wouter de Winther is het niet vanzelfsprekend dat Rutte doorgaat als premier