Premium Het beste van De Telegraaf

Japans sprookje in rook op na eerdere pogingen van Israël en India Maanlanding van ’Witte konijn’ mislukt, tegenvaller voor Elon Musk

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

Het begon zo veelbelovend op 11 december 2022, maar het ’Witte Konijn’ sneuvelde in de ruimte. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - De maan was het ’Witte Konijn’ uit het land van de rijzende zon niet gunstig gestemd. De Japanse maanlander had dinsdagavond veilig op het hemellichaam moeten landen, maar er kwam geen signaal meer terug naar de aarde. De vluchtleiding gaat ervan uit dat het project Hakuto-R is mislukt. De vrolijke bijnaam – naar een Japans spookje over een wit konijn op de maan – mocht ook niet baten.