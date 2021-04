Flinke daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, ook minder besmettingen

Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gedaald. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn bij het RIVM 9292 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 321 minder vergeleken met de voorgaande dag. In totaal is het aantal patiënten met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen teruggelopen met 69 tot 2613. Dat is de grootste daling van deze maand.