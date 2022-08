Rechter: verkoop ’asielhotel’ Albergen aan COA moet doorgaan

Onze verslaggever Saskia Belleman was bij het kort geding aanwezig en twitterde live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Eigenaresse Maria Olde Heuvel beriep zich op dwaling en bedrog, maar daar is volgens rechter Van Houten geen sprake van geweest. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers reageerde verheugd, maar niet jubelend. ,,We moeten toe naar een beetje rust en we moeten met elkaar in gesprek komen. Daar is nog geen sprake van geweest omdat we meteen in een soort rollercoaster terechtkwamen.”

Eerste asielzoekers over een maand

Het COA verwacht dat de eerste asielzoekers en/of statushouders over ongeveer een maand hun intrek zullen nemen in het hotel. Daar kunnen na een verbouwing ongeveer 200 mensen in. Dat aantal kan worden opgeschaald tot 300 als er naast het hotel nog units worden bijgeplaatst, maar het is niet zeker of dat gaat gebeuren, zei woordvoerder Schoenmaker na afloop van het geding. ,,We snappen de zorg van de bewoners en we willen ook graag een goeie buur zijn.”

Maria Olde Heuvel zat er zichtbaar ongemakkelijk bij in de zittingszaal van de rechtbank in Almelo. Met rode konen, haar handen gebarend, benadrukt ze het meermalen: Als ze had geweten dat het COA van plan was om 2- tot 300 mensen in haar hotel in Albergen onder te brengen, dan had ze het nooit verkocht.

Volgens het COA is Olde Heuvel bezweken voor de druk vanuit de omgeving en probeerde ze daarom onder de koopovereenkomst uit te komen. Het kort geding werd bijgewoond door tientallen bewoners van de gemeente Tubbergen. Een deel van hen verliet tijdens de uitspraak demonstratief de zaal. De komst van asielzoekers leidde in Tubbergen en omgeving tot massale protesten. Slechts uren voor het kort geding werd er nog een poging tot brandstichting gedaan.

COA heeft open kaart gespeeld

Advocaat Alain de Jonge zegt dat het COA vanaf het begin volledig open kaart heeft gespeeld. ,,Van meet af aan was duidelijk waarvoor het COA ’t Elshuys wilde gebruiken. En zowel Olde Heuvel als haar makelaar zagen de potentie van het hotel als opvanglocatie. Ze was dolblij dat ze het kon verkopen, daar was ze al drie jaar mee bezig”, aldus De Jonge. ,,En als je niet wilt dat er asielzoekers in worden ondergebracht, waarom verkoop je dan aan het COA?”

De Jonge benadrukte dat er sprake is van een noodsituatie in Ter Apel waaraan zo snel mogelijk een eind moet worden gemaakt. ,,Het hotel is een druppeltje op de gloeiende plaat, maar we kunnen ons niet veroorloven om de kleinste druppel te verspillen.”

Het COA spande het kort geding aan omdat vandaag de levering van het hotel zou plaatshebben. Dat moet gewoon doorgaan, zegt De Jonge. ,,Gedane zaken nemen geen keer.”

„Als ik dat had geweten, had ik nooit verkocht”

Volgens advocaat Erik Nijhoff zijn de mensonterende toestanden in Ter Apel het gevolg van falend overheidsbeleid en kunnen die niet in het nadeel uitpakken van Maria Olde Heuvel. zei haar advocaat Erik Nijhoff. De advocaat zegt dat het wel meevalt met de noodzaak om deze druppel op een gloeiende plaat te gebruiken. Volgens hem staan er meerdere gebouwen leeg die de Staat heel snel kan inrichten als opvanglocatie, zoals het voormalig Pieter Baan Centrum in Utrecht, het oude belastingkantoor in Leeuwarden, of een voormalig politiebureau in Amsterdam.

Maria Oude Heuvel zegt dat zij steeds heeft gezegd dat ’t Elshuys 28 kamer telt met 74 bedden. ,,Dat kan best worden opgerekt tot 80. Ik dacht dat de omgeving dat aantal uiteindelijk wel zou omarmen. Maar 300?”

Ze besefte pas wat het COA van plan was toen een buurvrouw haar vertelde wat er in media stond, zegt ze. ,,Ik werd stapelgek. Dat kán helemaal niet.” Dat het COA kennelijk ook nog units naast het hotel wilde plaatsen, deed voor haar helemaal de deur dicht, zei ze. ,,Als ik dat had geweten, had ik nooit verkocht.”

Olde Heuvel en haar advocaat waren na de uitspraak niet meer bereikbaar voor commentaar.