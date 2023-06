Premium Het beste van De Telegraaf

’Mensen moeten rijden, ze hebben geen keuze’ Nog snel even tanken voordat brandstof weer duurder wordt: ’Het voelt als onrecht’

Door Marcel Vink

„Je kunt er toch niets aan veranderen”, zegt de Duitser Gerhard aan de pomp langs de A2 bij Breukelen. Ⓒ Thijs Rooimans

Breukelen - Vlug tanken vóór zaterdag de accijnsverlaging op brandstof voorbij is. Veel mensen houden rekening met de stijgende prijzen door nog even snel het vulpistool ter hand te nemen, maar voelen zich tegelijkertijd machteloos omdat er vanaf komend weekeinde nauwelijks een alternatief is.