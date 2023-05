Agent meerdere keren tegen het hoofd geschopt bij burenruzie in Utrecht

Ⓒ ANP

UTRECHT - In Utrecht heeft een agent een hersenschudding opgelopen nadat hij werd mishandeld bij een burenruzie. Hij werd meerdere keren tegen het hoofd geschopt. Een 31-jarige man is opgepakt voor poging tot doodslag. Tegen de man is ook aangifte gedaan, meldt de politie zondag.