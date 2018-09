Oranje boven

De Hollandse vlaggetjes van huis tot huis werden door de tegenstanders knarsetandend getolereerd. Maar toen een paar fanatici de gevels met oranje spuitbussen te lijf wilden gaan, was er bijna een ordinaire burenruzie uitgebroken.

Enfin, wij zijn klaar voor het EK. Vanavond gaan we gezellig met de straat naar onze Leeuwen op TV kijken. Zal wel weer bij ons zijn. Jong en oud uitgedost in oranje, kratje bier erbij, chips op tafel en de saamhorigheid kent geen grenzen.

Hoe dan ook, persoonlijk had ik het liefst naar Charkov afgereisd. Ben nog nooit in Oekraïne geweest. Moet fantastisch zijn, zeker nu met die mix van Hollandse joligheid, voetbalsfeertje, Oost-Europese corruptie en Slavische hoge-hakken-dames.

Buurman Hugo krijgt je met geen tien paarden in een vliegtuig. Is veevervoer, vindt hij, en nog eng ook. Buurvrouw Jacqueline is nergens bang voor, maar vindt het thuis net zo leuk, zolang ze haar wedstrijd-analyses maar kan delen met de buren.

Ik koester de goede herinneringen aan alle EK’s en WK’s die ik over de hele wereld heb bezocht. Ook dit keer blijf ik hopen op een lastminute kans om erbij te zijn. Ik ben jaloers op de geluksvogels die op dit moment het Oranjeplein in Charkov opzwepen met zang, dans, drank en broederschap.

Reizen naar onze kampioenen in den vreemde, het is het mooiste wat er is.

Hup Holland hup!

p.eldering@telegraaf.nl