Werd Chinese corona-expert het zwijgen opgelegd?

De grotten in Yunnan. Ⓒ CAMERA PRESS/Rob Welham

WUHAN - Een Chinese onderzoekster en expert op het gebied van coronavirussen is volgens onderzoeksjournalisten ’gemuilkorfd’ nadat ze de genetische samenstelling van het nieuwe coronavirus had ontrafeld. Zij leidde het virus terug naar grotten in Yunnan. Precies daar was het Wuhan Institute of Virology bezig met onderzoeken waar de Amerikaanse overheid ruim 3 miljoen dollar voor blijkt te hebben uitgegeven.