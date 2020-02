Heerma (CDA) laat landelijk deur voor Forum open

„We zitten in een situatie waarin er zo veel polarisatie is, partijen elkaar over en weer uitsluiten, dat er in 2017 bijna überhaupt al geen regering gevormd kon worden”, zegt Heerma in het tv-programma WNL op Zondag. Op de vraag of hij een landelijke samenwerking met FvD uit wil sluiten, zei hij: „Dat ga ik dus niet doen.”

De CDA-fractieleider werd naar een eventuele landelijke samenwerking gevraagd, vanwege de situatie in de provincie Noord-Brabant. Daar zijn CDA, VVD en FvD aan het onderzoeken of ze kunnen samenwerken in de Provinciale Staten. Het rijt oude wonden uit 2010 open bij de christendemocraten, toen de partij verscheurd raakte door de samenwerking met PVV.

Met de Brabantse samenwerking wil Heerma zich niet bemoeien. Dat is aan de provinciale tak van de partij zelf. Rondom de samenwerking ontstond ophef door de ’treintweet’ van FvD-fractieleider Thierry Baudet. Daarin liet hij doorschemeren dat ’dierbare vriendinnen’ werden lastig gevallen door Marokkanen. Dat bleken NS-conducteurs in burger te zijn.

De Jonge wilde niet met Baudet

Met het niet uitsluiten van een landelijke samenwerking met FvD geeft Heerma een ander signaal af dan zijn partijgenoot en een van de kroonprinsen voor het lijsttrekkersschap Hugo de Jonge. Die zei afgelopen zomer dat CDA niet in zee zou moeten gaan met de partij van Baudet. „Ik zie het gewoon niet gebeuren”, zei hij destijds. Hij vindt Forum ongeschikt vanwege het ’geflirt’ met ’fout rechts’. Maar de mogelijke samenwerking in Brabant veroordeelt De Jonge, net als zijn mede-kroonprins Wopke Hoekstra, niet.

VVD-premier Mark Rutte liet vorige week ook al weten dat hij samenwerking met Forum niet uitsluit. D66-fractieleider Rob Jetten deed dat wel.