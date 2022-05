Vrijdag kans op tornado in deel van het land

Dit meldt Weer.nl. Volgens hen gebeurt het niet vaak dat je op weerkaarten windvlagen met snelheden tot boven 200 kilometer per uur ingetekend ziet staan. „Het zijn berekeningen die we zelden zien. Het lijkt wel of beide modellen het pad van een soort tornado berekenen, of een baan waarin het potentieel tot verwoestende valwinden kan komen”, aldus Weer.nl.

De voorspelling is dat er zware onweersbuien ontstaan, vooral boven Brabant en Limburg. Het is ook mogelijk dat hierbij grote hagel valt. „Er kunnen zeer zware windstoten optreden met snelheden tot ruim boven 100 kilometer per uur. Zelfs een lokale tornado is met zoveel activiteit in de bovenlucht niet helemaal uit te sluiten. Het is een situatie om goed in de gaten te houden.”, schrijft Weer.nl.

Weekend

Vanaf morgenavond zijn de voorspellingen echter weer een stuk beter. Het weekend wordt zacht, met stapelwolken en af en toe een zonnetje. De temperaturen liggen tussen de 21 en 24 graden.