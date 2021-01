Internist Marcel Levi: ’Nieuwe maatregelen Nederland beetje paniekvoetbal’

Marcel Levi Ⓒ Nout Steenkamp Fotografie

Londen - Ophouden met zeuren en hup, aan de slag met inenten! Het belangrijkste advies van Marcel Levi (56), die in de zeventien Londense ziekenhuizen waarvan hij directeur is de resultaten al duidelijk ziet. Half februari zullen in heel Engeland zo’n veertien miljoen mensen zijn gevaccineerd. De bétere Britse variant.