Den Haag - Politiek Den Haag bijt de tanden stuk op makelaars die in Den Haag aan homokoppels advies blijken te geven over welke wijken zij beter kunnen mijden, omdat ze daar bijvoorbeeld niet veilig hand in hand over straat kunnen. De SP verguist de makelaars. Ook de PvdA is er niet echt blij mee. Veel andere partijen tonen juist begrip.