Nieuw licht op zaak Van Cittert: mogelijk rol motorclub in moordzaak

Door Mick van Wely

Na graafwerkzaamheden op een bedrijventerrein in Lelystad werd het lichaam van Alex van Cittert gevonden. Ⓒ Politie

Lelystad - Welke motorclub had rond 1999 een honk op het bedrijventerrein aan de Zilverlaan in Lelystad, waar in mei het lichaam van Alex van Cittert (37) is gevonden? Het coldcaseteam van Midden-Nederland houdt er rekening mee dat de club een rol speelde bij de moord op Van Cittert, van wie nu de identiteit is vastgesteld.