Gaat de nieuwe pensioenwet de eindstreep halen?

Premium Binnenland

Minister wil bedrijfsleven uit ’verdomhoekje’ halen: ’Moeten niet braafste jongetje van klas willen zijn’

Het bedrijfsleven in Nederland is, mede door kabinetsbeleid, de afgelopen jaren in het verdomhoekje geraakt, geeft minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) toe. De VVD-bewindsvrouw hoopt Nederland weer aantrekkelijker te maken voor werkgevers. En ze is het met econoom en PvdA’er Coen Teulings ...