Vierdaagsekoning geeft stokje over

De onbetwiste ’Mister Vierdaagse’ hoorde zelf al 72 keer het startschot van het grootste wandelevenement ter wereld klinken. Liefst 71 edities bracht hij tot een goed einde, maar de mars van twee jaar geleden eindigde in een sof voor de Nijmegenaar: „Na de eerste wandeldag viel ik op weg naar huis van mijn fiets en brak een sleutelbeen. Eerst wilde ik nog door, want in de Tour de France rijden renners ook gewoon verder met fracturen. Maar de ene blessure is de andere niet.”

Tegenslag

De onfortuinlijke val luidde een periode van niet-aflatende tegenslag in voor Van der Lans. Terwijl bij hem de ziekte van Parkinson was vastgesteld, kwam zijn echtgenote Ria kort na het 60-jarige huwelijksfeest twee keer zwaar ten val: „Ze kan amper meer wat, ik ben momenteel mantelzorger. Vroeger bracht ik haar naar schilderles en ging dan zelf een potje golfen om de conditie op peil te houden. Dan pikte ik haar later weer op. Dat ritme is weg, nu moet ze een paar keer per week naar een zorghotel.”

En dan overleed eerder dit jaar ook nog eens zijn zoon. Kortom, het leven lacht de wandelkoning al een tijdje allerminst toe.

"Vorig jaar was er emotie, nu is er berusting"

Afgezet tegen alle privé malheur betekent de tweede afgelasting op rij van de Vierdaagse slechts klein ongerief voor de Nijmegenaar: „Het is vooral heel jammer voor de organisatie.” Voor die marsleiding is het slechts een schrale troost dat de komende dagen zo’n 20.000 wandelaars in een zelfgekozen omgeving een alternatieve Vierdaagse lopen. Ze hebben een speciale app geïnstalleerd die de afgelegde meters telt. Er kunnen verschillende afstanden worden gewandeld en er kunnen heuse medailles worden besteld. „We bieden zo een beetje feestgevoel in de derde week van juli, maar hopen iedereen weer snel in Nijmegen te kunnen begroeten”, aldus marsleider Henny Sackers. Hij ontmoet veel begrip voor de nieuwe afgelasting, die al in februari wereldkundig werd gemaakt: „Vorig jaar was er veel emotie, nu is er berusting.”

’Meesterwandelaar’ Van der Lans heeft alle aandacht voor de kinderen die hun eerste stappen tijdens de Vierdaagse zetten. Ⓒ APA

Virusvarianten

Niemand durft te garanderen dat er in 2022 weer een Vierdaagse is. Van der Lans: „Met al die nieuwe virusvarianten kan het weleens gevaarlijk blijven om met velen bijeen te komen.” Of hij zelf bij de volgende editie present is? „De parkinson is redelijk stabiel, maar ik merk dat de gevorderde leeftijd me parten gaat spelen. Het is afwachten. Misschien kan de eeuwige tweede, mijnheer Dick Koopman uit Alkmaar, me straks inhalen. Hij heeft één Vierdaagse-kruisje minder, is een jaartje ouder dan ik, maar nog een tanige man. Het was altijd een sportieve strijd tussen ons, het zou hem van harte gegund zijn.”

Alle perikelen ten spijt heeft de ’meesterwandelaar’ dinsdagochtend alle aandacht voor de jonge wandelaars, honderd kinderen van 11 jaar en ouder die hun eerste stappen zetten van hun alternatieve Vierdaagse. Tot en met vrijdag lopen ze telkens tien kilometer. „Ik geef het stokje graag over aan deze jonge enthousiastelingen.”