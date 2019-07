Instagrammers nemen ziekte op de koop toe voor plaat bij giftige poel

De Monte Neme bevindt zich op 386 meter hoogte in de buurt van het playa de Razo-Baldaio strand, het op een na grootste strand van de provincie A Coruña. Het is voor instagrammers en dagjesmensen een schitterende plaats om foto’s te maken bij de turquoise poel. Maar schijn bedriegt. Het meer is eigenlijk een in onbruik geraakte en onder water gelopen steengroeve, die verbonden is met een mijn. Het water in de poelen heeft alarmerende niveaus van aluminium en lage pH-waarden. Het giftige water is een gevolg van mijnbouwactiviteit.

Op dit moment is het gebied van de oude mijn vrij toegankelijk en staan er borden waarop staat aangegeven dat het water giftig is. Daarom wordt Monte Neme ook wel het Tsjernobyl van Galicië genoemd. Maar die waarschuwing is aan veel mensen blijkbaar niet besteed.

Zo vertelde een Instagrammer aan een lokaal Spaanse radiostation dat ze huiduitslag had gekregen toen ze in contact was gekomen met het water. Die hield twee weken aan. Spijt had ze evenwel niet. „Het was vervelend, maar het was het waard”, zo vertelde zij.