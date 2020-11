Koopjesjagers duiken op café-inboedel: ’Nu kunnen we thuis in de lamp hangen’

Jan Broerse heeft een koperen tapkraan voor 80 euro op de kop weten te tikken. „Jammer alleen dat er geen bier uitkomt.” Ⓒ Jan van Eijndhoven

TILBURG - Barkrukken, whiskyglazen, reclameborden, bierpullen, servies en een bijzondere koperen tapkraan. Het was zaterdagmiddag allemaal te koop in Tilburg tijdens een door kroegbazen opgezette corona-garagesale. Wie zijn slag wilde slaan op de Korte Heuvel moest er snel bij zijn, want de horecaspullen vlogen de kramen uit.