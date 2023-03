Nederlands zeilschip vlotgetrokken, vaart vrijdag weer verder

RUGHOLMEN - Het Nederlandse zeilschip Noorderlicht dat in de nacht van woensdag op donderdag vastliep voor de Noorse kust is vlotgetrokken. Een onderwaterinspectie toonde aan dat er geen schade aan het schip is. Er waren 26 mensen aan boord, onder wie veertien scholieren van 14 tot 17 jaar oud. Niemand raakte bij het incident gewond.