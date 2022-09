Tubbergen toch akkoord met komst ’asielhotel’

Het college van burgemeester en wethouders sprak zich twee weken geleden nog fel uit tegen de komst van 300 asielzoekers in hotel ’t Elshuys in het dorpje Albergen. Volgens burgemeester Wilmien Haverkamp werd zelfs ’de democratie teniet gedaan’ door de wijze waarop het kabinet en opvangorganisatie COA de gemeente hadden overvallen. Het kabinet had aangekondigd de gemeenteraad te overstemmen en eigenhandig het bestemmingsplan voor het hotel te wijzigen zodat asielopvang mogelijk was. Voor de deur van het hotel, waar nu nog een handjevol statushouders worden opgevangen, waren dagenlang demonstraties van bewoners tegen het AZC. De gemeente zou alle juridische middelen aangrijpen om het AZC tegen te houden.

Maximum

Dat is nu van de baan, zegt burgemeester Haverkamp. „Nadat we door het kabinet waren overvallen, hebben we gezegd: we moeten met elkaar in gesprek. Dat hebben we gedaan. We vinden het belangrijk dat we humaan asielzoekers kunnen opvangen op een manier die ook proportioneel is en past bij de gemeente. Een aantal van 150 asielzoekers is door de gemeenteraad als maximum gesteld. Daaraan wordt nu voldaan. En er komen geen gebouwen bij, zoals aanvankelijk het plan was.”

Volgens wethouder Ursula Bekhuis is bovendien aan een andere voorwaarde voldaan: „We staan nu als gemeente zelf aan het roer. Wij nemen het initiatief.” Beter zo, dan het kabinet en het COA de boel te laten bepalen, zegt Bekhuis. „Het COA en het kabinet hébben nu eenmaal de bevoegdheid De wethouder wil nog iets rechtzetten: „Er werd gedaan alsof wij een weigergemeente zijn en dat wij niets willen. Dat is niet zo.”

Of de onvrede van de inwoners hiermee is verdwenen, is de vraag. „Dat is onze grootste zorg”, zegt de burgemeester. „We hébben al intensief met de omwonenden en de dorpsraad gesproken. Hun ideeën hebben we ook meegenomen in ons gesprek met het COA en de staatssecretaris. We hebben veel vrijwilligers in de gemeente en ik vertrouw erop dat die een bijdrage gaan leveren aan de opvang van asielzoekers.”