Oplettende automobilist spot kat op bijzonder plekje

De man had vanuit de andere richting een auto aan zien komen en zag bij de bumper van de wagen iets opvallends zitten, meldt de Dierenambulance Nederrijn. Na een inhaalactie wist hij de bestuurder te alarmeren. En hij bleek het goed te hebben gezien: achter de grille zat een kat, waarop de dierenambulance werd gebeld. Een automonteur die toevallig ook in de wagen zat, wist de voorzijde al snel voldoende open te sleutelen voor de kat in het nauw.

De chip van de kat werd uitgelezen. Het bleek te gaan om viervoeter Vos, die vermoedelijk al vanuit Ede was meegereden. De kat bleef ’wonder boven wonder erg rustig’. De eigenaar kwam Vos halsoverkop ophalen. „Hopelijk laat hij deze streek in het vervolg achterwege.”