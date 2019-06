Salvini is een ’kluisrover’

Salvini zoekt naar geld om het begrotingstekort kleiner te maken. Ⓒ Foto REUTERS

ROME - Om meer geld in het laatje van de Italiaanse overheid te krijgen heeft minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zijn blik gericht op de tientallen tot honderden miljarden euro’s die volgens hem in kluizen zitten. „We zouden ze in omloop kunnen brengen voor investeringen, we zouden belasting kunnen heffen op het recht om het geld te gebruiken”, aldus de Lega-leider.