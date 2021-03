Wie stak ’zonder aanleiding’ Armando (26) dood? Politie vraagt tips

Op een van de beelden (zie onder) is een deel zijn gezicht duidelijk te zien. Ook is de verdachte rennend vastgelegd. De politie vroeg mensen in het bijzonder te kijken naar zijn manier van lopen.

Armando Balkaran werd op donderdagmiddag 18 februari neergestoken in het Julianapark tussen Rijswijk en Den Haag. Hij raakte daardoor zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

De politie meldde eerder deze maand dat de steekpartij geen gerichte actie lijkt en dat meer mensen in die omgeving zijn lastiggevallen en bedreigd. De man wordt nog steeds gezocht. Belangrijk is om hem niet te benaderen. Mensen mogen wel 112 bellen als ze de dader herkennen.