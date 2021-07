Schade noodweer in onder meer Leersum geschat op 37 miljoen

Buitenland

45 mensen overleden door hittegolf in Amerikaanse staat Oregon

De hittegolf die de Noord-Amerikaanse westkust teistert heeft in Multnomah County in de Amerikaanse staat Oregon sinds vrijdag aan 45 mensen het leven gekost. De lokale autoriteiten noemen dat een ongewone toename van het aantal sterfgevallen in de regio. De personen zijn overleden aan de gevolgen v...