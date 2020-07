Skydiver verliest kunstbeen tijdens parachutesprong, boer vindt prothese terug

De man heeft twee kunstbenen doordat hij diabetes heeft, maar na de landing bleek hij er nog maar een te hebben; de andere was losgeschoten zonder dat Marckres het gemerkt had. „Ik denk dat ik zoveel adrenaline in mijn lijf had dat ik niet in de gaten had dat ik mijn been verloren was”, zo vertelt hij aan NY Post.

Ⓒ Facebook

Vastgemaakt aan een instructeur wist hij veilig te landen. Daarna wilde hij snel op zoek naar zijn been, want een nieuwe kost zo’n 17.000 euro. In een Facebookpost riep hij mensen in de buurt op om naar zijn been uit te kijken. Het was boer Joe Marszalkowski die de prothese licht beschadigd terugvond. „Je moet altijd je ogen openhouden. Het was als een speld in een hooiberg dat ding te vinden. Ik ben erg blij dat ik hem gevonden heb en er niet overheen gereden ben tijdens het oogsten. Het zou mijn machine verwoest hebben.”

Joe Marszalkowski en Chris Marckres Ⓒ Facebook

Marckres is dolblij nu hij zijn been weer terug heeft. Skydiven blijft hij gewoon doen; hij en Marszalkowski gaan in de herfst nu samen een keer.