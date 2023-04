Haagse oud-wethouder Richard de Mos vrijgesproken in corruptiezaak

De Mos viel zijn - ook allen van ambtelijke omkoping vrijgesproken - medeverdachten huilend in de armen direct na de uitspraak. Op de publieke tribune werd luid geklapt, gejoeld en op de ramen gebonkt. De Mos zei voor aanvang van de uitspraak al dat hij „niets anders” dan vrijspraak verwachtte, maar was toch erg zenuwachtig. Een verdachte werd wel veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke celstraf voor wapenbezit.

De Mos zegt ontzettend opgelucht te zijn dat de rechtbank hem heeft vrijgesproken. „Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld. Maar als je dan na 3,5 jaar het enige goeie hoort, dan ben je opgelucht”, zei hij kort na de uitspraak.

Het Openbaar Ministerie noemt de vrijspraak „teleurstellend” en overweegt in hoger beroep te gaan, aldus een woordvoerder.

De rechtbank fileerde in een uitgebreid vonnis alle aantijgingen van het OM. „Van groot belang in de vonnissen is de niet te bewijzen kwade bedoeling van de bij de partijdonaties betrokken ondernemers. Sterker nog, de donaties lijken gedaan uit goede bedoelingen”, aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie had 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen De Mos. Guernaoui hoorde een eis van 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Volgens het OM hadden bevriende ondernemers de ex-wethouders geholpen in ruil voor donaties aan hun partij. Zo zouden ze donateurs hebben geholpen bij nachtvergunningen voor horeca en bij vastgoedprojecten.

Voor de rechtbank stonden vrijdagochtend enkele tientallen sympathisanten van De Mos in afwachting van de uitspraak. De Mos zei voor hij naar binnen ging, dat hij rekent op „een volledige vrijspraak.” „Dat is het enige wat ik hier binnen verwacht.”

In deze zaak, waarin in totaal acht personen terechtstonden, zijn partijdonaties van ruim een ton aan Hart voor Den Haag/Groep de Mos behandeld. „Met de beste wil van de wereld kan niet worden vastgesteld dat, en zo ja, in hoeverre, de positie van De Mos en zijn collega één op één door de partijdonaties is verbeterd” ,aldus de rechter.

De Mos en Guernaoui twee zitten momenteel in de gemeenteraad van Den Haag. De Mos is ook lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. De Mos is oprichter van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. In 2018 kreeg die partij de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De Mos en Guernaoui werden vervolgens wethouder. Een jaar later viel de Rijksrecherche hun kantoren op het stadhuis en hun woningen binnen.

