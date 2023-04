LIVE | Haagse oud-wethouder Richard de Mos hoort vonnis: ’Ik reken op volledige vrijspraak’

Onze verslaggever Lieke Jongbloed is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

De Mos, Guernaoui en de andere verdachten kwamen in januari voor de rechter. Begin februari volgde de strafeis. Het Openbaar Ministerie eiste toen 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen De Mos. Guernaoui hoorde een eis van 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk.

Ook wilden de officieren van justitie dat De Mos en Guernaoui voor vier jaar worden ontzet uit het recht om een bestuurlijk ambt te hebben. De twee zitten momenteel in de gemeenteraad van Den Haag. De Mos is ook lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het is niet duidelijk of ze die zetels moeten opgeven als de rechters de eis overnemen en dit onherroepelijk is geworden. Bij de Roermondse politicus Jos van Rey eiste het OM ook een bestuursverbod, maar de rechters namen dit toen niet over.

Voor de rechtbank staan vrijdagochtend enkele tientallen sympathisanten van De Mos in afwachting van de uitspraak De Mos zei voor hij naar binnen ging, dat hij rekent op „een volledige vrijspraak”. „Dat is het enige wat ik hier binnen verwacht.”

De Mos is oprichter van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. In 2018 kreeg die partij de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De Mos en Guernaoui werden vervolgens wethouder. Een jaar later viel de Rijksrecherche hun kantoren op het stadhuis en hun woningen binnen. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze ervan dat ze bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan hun partij. Zo zouden ze donateurs hebben geholpen bij nachtvergunningen voor horeca en bij vastgoedprojecten. Ook zouden ze gemeentelijke regels voor vastgoedeigenaren hebben willen veranderen. Daarbij zouden ze ook hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden.

Ook een voormalig gemeenteraadslid van de partij en vijf ondernemers horen het oordeel van de rechtbank. De Mos, Guernaoui en de andere verdachten zeggen dat ze niets misdaan hebben. Hun advocaten vroegen daarom vrijspraak.