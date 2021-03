EMA ziet geen aanwijzingen dat stollingsproblemen komen door vaccin AstraZeneca

Dat meldde EMA-baas Emer Cooke zojuist tijdens een persconferentie. Ze zei erbij dat het onderzoek nog loopt. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht.

In meerdere Europese landen zijn de vaccinaties tijdelijk stopgezet nadat vermeende bijwerkingen optraden bij gevaccineerde personen. Ook in Nederland dreigt daardoor vaccinatievertraging.

Bekijk ook: Vijf vragen over de prikpauze met AstraZeneca

„We moeten eerst alle feiten grondig wetenschappelijk bestuderen, dat zijn we de Europese burgers verschuldigd”, zei Cooke. Ze voegde eraan toe dat het EMA „nog steeds ervan overtuigd is dat de voordelen van vaccinatie zwaarder wegen dan het risico op bijwerkingen.”

Het kabinet besloot de pauze in te lassen op advies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Aanleiding waren enkele meldingen uit Noorwegen en Denemarken over mensen die kort na de prik last kregen van een combinatie van trombose (de vorming van bloedstolsels) én een tekort aan bloedplaatjes.