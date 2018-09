DNA-spoor voornaamste troef in zaak Brink's

Het spoor werd gevonden in een stukje handschoen, dat is achtergebleven in een hangslot. Voor de rechtbank is het spoor voldoende om A. nog een paar maanden in voorarrest te houden. De politie arresteerde A. in december. Woensdag verscheen hij voor het eerst op een openbare zitting.

Het hangslot werd gebruikt om het hek af te sluiten van het politieterrein in de buurt van Brink's depot, in Amsterdam-Zuidoost. Volgens justitie wilden de overvallers op die manier beletten dat de politie snel kon uitrukken. Ook waren er zelfgemaakte kraaienpoten gestrooid. Ook die lijken aan A. te kunnen worden gelinkt, omdat er in zijn woning verdachte materialen en gereedschappen werden gevonden. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt nog een aantal dingen, waaronder een tiental portofoons die de politie in A.'s huis vond.

„Ik heb er helemaal niks mee te maken”, zei A. woensdag tegen de rechtbank. Hij zegt beroepsinbreker te zijn. „Ik hou niet van al dat geweld. Dat gaat veel te ver, dat schieten op agenten.” Volgens zijn advocaat Maarten Witlox heeft justitie nauwelijks iets substantieels tegen zijn cliënt en wordt het bewijs steeds dunner naarmate het onderzoek vordert.

De nachtelijke overval op Brink's ging met veel geweld gepaard. De overvallers baanden zich met explosieven een weg naar binnen. Op hun vlucht hebben zij vele malen met automatische wapens op de politie geschoten. Een van de twee vluchtauto's crashte ter hoogte van Waardenburg. De auto vloog in brand, een groot deel van de buit ging daarmee in vlammen op. Circa 5,5 miljoen ervan is nog zoek.

Behalve A. zit er nog een verdachte vast. Deze man werd in België aangehouden en is onlangs aan Nederland overgedragen.