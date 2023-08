Chinese activist vlucht op jetski naar Zuid-Korea

Dat melden diverse buitenlandse media, naar aanleiding van een bericht van de Zuid-Koreaanse kustwacht.

De kustwacht van het Zuid-Korea stelt dat de man ongeveer 300 kilometer (186 mijl) over de Gele Zee had gereisd met behulp van een verrekijker en een kompas, maar toen vast kwam te zitten.

Volgens lokale rapporten gaat het om Kwon Pyong, een criticus van president Xi Jinping, maar zijn identiteit is niet geverifieerd.

Peking is de afgelopen jaren strenger gaan controleren om te voorkomen dat activisten Chinees grondgebied verlaten. Een aantal omliggende landen heeft in navolging daarvan besloten niet langer onderdak te bieden aan de activisten die toch weten te ontkomen.

’Een van de extremere ontsnappingspogingen’

Dat deze activist per jetski wist te ontkomen wordt omschreven als ’een van de extremere ontsnappingspogingen van de moderne tijd’.

De man zou een reddingsvest en helm hebben gedragen en vijf vaten brandstof mee hebben genomen: „Hij vulde de benzine tijdens de rit bij en gooide de lege vaten in zee”, aldus het rapport. In datzelfde rapport staat ook dat de man in de buurt van een cruiseterminal voor de westelijke haven van Incheon in de problemen kwam en om hulp riep.

De man is aangehouden omdat hij ’een poging deed zich de stad in te smokkelen’, er is geen vermoeden dat het om een spion zou gaan.