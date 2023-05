Lichaam van in grot vermiste tiener gevonden, boze ouders vol vragen

Het is nog niet duidelijk hoe de schooljongen gescheiden is geraakt van zijn veertien klasgenoten - ongeveer 15 en 16 jaar oud - en twee leraren, die dinsdag wel in veiligheid konden worden gebracht. Boze ouders vragen zich af waarom de schoolexcursie door mocht gaan, terwijl bekend is dat de bewuste grotten vatbaar zijn voor plotselinge overstromingen. Voor de regio was zware regenval voorspeld. Dinsdag werd in het nabijgelegen Auckland zelfs de noodtoestand afgekondigd wegens het slechte weer.

Nieuw-Zeeland is dit jaar veelvuldig getroffen door noodweer. Zo raasde in februari cycloon Gabrielle over het land. Elf mensen kwamen daardoor om het leven.