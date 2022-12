Elektrische vuurwerkshow op Museumplein in Amsterdam gaat wel door

Op het museumplein is alles opgebouwd en gerepeteerd en de crew is er klaar voor. Het eco-vuurwerk, dat 25% van de show omvat, kan vanwege de harde wind niet worden afgestoken.

Klaas Rohde, organisator van de show: „Wij zijn onwijs blij dat we Amsterdam alsnog een show kunnen bieden ondanks de weersomstandigheden. Electric Fireworks heeft de unieke eigenschap dat het ook zonder eco-vuurwerk door kan gaan waardoor de centrale oud en nieuw viering nog steeds een groots moment is en samen gevierd kan worden. We kunnen de gehele show alleen met licht voortzetten. Uiteraard is het super jammer dat het eco-vuurwerk niet de lucht in kan.”

Groningen

In Groningen gooit het stormachtige weer vooralsnog geen roet in het eten. Daar gaan de activiteiten door zoals gepland, zo meldt de gemeente. „Met als hoogtepunt dat duizenden Groningers af gaan tellen naar het nieuwe jaar. Dit onder begeleiding van een gevarieerd Gronings programma en een spectaculaire projectie- en lichtshow in een vuurwerkvrij centrum!” Wel is een particuliere vuurwerkshow afgelast vanwege het weer, en verplaatst naar 1 januari.

In attractiepark de Efteling wordt een gecombineerde vuurwerkshow gehouden met lasers, licht en vuurwerk, die kan doorgaan bij slecht weer. Of de vuurwerkshow in Schiedam doorgaat wordt om 21.00 uur beslist, meldt de gemeente.