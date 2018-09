Namco Bandai komt met nieuwe Star Trek-game

Namco Bandai en Paramount Pictures brengen gezamenlijk begin 2013 de Star Trek-game uit voorafgaand aan de release van de film. Het verhaal van de nieuwe titel is nog onduidelijk. Centraal staan in elk geval Captain Kirk en Spock. In het co-op-avontuur kunnen twee spelers één van beide personages kiezen.

De Star Trek-game zal verschijnen voor de console als pc. Krawczyk krijgt hulp van de scriptschrijvers van de film Roberto Orci en Alex Kurtzman. Digital Extremes, bekend van Bioshock 2 en de onlangs verschenen The Darkness II, ontwikkelt de game, onder toeziend oog van Brian Miller, creatief directeur bij Paramount.