Raad: geen spreekverbod voor advocaat Dino S.

De deken, Evert-Jan Henrichs, had Meijering verboden in de media te spreken over een geschil waarin de bekende strafpleiters Bénédicte Ficq en Nico Meijering tegenover Stijn Franken staan. De ruzie speelt zich af in de marge van de strafzaken tegen de criminelen Willem Holleeder, voormalig cliënt van Franken, en Dino Soerel, die wordt bijgestaan door Meijering en Ficq. Aanleiding is een bewering van Holleeder dat Ficq hem heeft bedreigd om een valse verklaring te krijgen ten gunste van haar cliënt Soerel. Ficq bestempelt dat als onzin.

Meijering zou de fout in zijn gegaan toen hij commentaar gaf naar aanleiding van een uitzending van RTL Boulevard over de ’Holleeder Tape’. Daarna was Meijering te gast bij Eva Jinek. Hij negeerde daarmee het opgelegde spreekverbod, omdat hij vond dat hij moest opkomen voor de belangen van zijn cliënt Soerel en van zijn kantoor.

Anders dan de deken vindt de raad dat dit wel mocht. Toch krijgt Meijering een waarschuwing, omdat hij bij Jinek iets zei over een vertrouwelijk gesprek dat hij en Ficq hadden met de deken. Bovendien waren die uitspraken over het gesprek onjuist, stelt de raad.

Meijering en Ficq laten weten dat ze tevreden zijn over de uitspraak van de raad, met name over het feit dat een advocaat geen spreekverbod kan worden opgelegd en dus vrij is om de belangen van cliënten te behartigen. De advocaten gaan wel in beroep tegen het oordeel van de raad dat betrekking heeft op de uitzending van Jinek.