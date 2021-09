Stel kocht opgeknapt huis in Haarlem en betaalde minder dan de vraagprijs: ’Schandalig veel geluk gehad’

Premium Financieel

Zakennomade en miljardair Remon Vos op jacht in Oost-Europa

De Groningse miljardair Remon Vos (51) blijft onvermoeid doorwerken aan zijn imperium in Oost-Europa. De ondernemer was tot voor kort een grote onbekende in de Nederlandse zakenwereld. In de jaren negentig verkaste hij naar Tsjechië om daar bedrijfsvastgoed te ontwikkelen. In maart ging zijn bedrijf...