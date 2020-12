Dappere brieven van marinier Kayzer uit de jungle: ’Ik ben op, ik ben leeg’

De jonge luitenant der mariniers Wim Kayzer (24) was één van de militairen die Nederland stuurde om het tij te keren. Ⓒ Eigen beeld

Amsterdam - Terwijl ons land rond 1960 nog altijd niet volledig is bijgekomen van de Tweede Wereldoorlog, worden mariniers de jungle in gestuurd om het laatste stukje Nederlands-Indië te redden. Een nieuw boek vertelt hun verhaal in de woorden van Wim Kayzer.