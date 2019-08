Gewonden door nieuwe explosie depot Siberië

In het munitiedepot in de buurt van de stad Atsjinsk waren maandag al meerdere explosies geweest. Ⓒ REUTERS

ATSJINSK - Voor de tweede keer deze week is er een ontploffing geweest in een munitieopslagplaats in het zuiden van Siberië. Door de ontploffing vrijdag vielen zeker negen gewonden, meldde de dienst rampenbestrijding aan het Russische staatspersbureau Sputnik.