Moeder Terwolde onder toezicht in ziekenhuis

Dat heeft de politie donderdag laten weten. Het familiedrama speelde zich af in een vakantiechalet op een vakantiepark in het Gelderse Terwolde. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft woensdag vastgesteld hoe de kinderen zijn omgekomen, maar daarover wil de politie nog niets zeggen.

De recherche zoekt donderdag ook contact met hulpverlenende instanties in Spijkenisse, waar het gezin tot medio december vorig jaar woonde. Woensdag maakte de jeugdhulpverlening in Rotterdam-Rijnmond bekend dat er eenmaal opvoedingsondersteuning aan het gezin is gegeven op vrijwillige basis. De politie wil meer weten over de familieomstandigheden, aldus een zegsman.

De lichamen van de kinderen zijn overgedragen aan de familie.