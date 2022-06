Politie jaagt via beelden op strafbare boeren

Woensdag heeft de politie enkele honderden boetes uitgedeeld. Het exacte aantal is nog niet bekend. De politie greep vooral in bij excessen. De boeren werden om verschillende redenen beboet. Ook de hoogte van de boetes verschilt. Zo kan het zijn dat de tractoren die op de A7 tegen het verkeer inreden geen boete krijgen voor het rijden op de snelweg terwijl dat niet mag, maar wel voor een poging tot zware mishandeling, legt de woordvoerder uit. De boete voor met een tractor op de snelweg rijden is 410 euro.

Op de A12 zijn woensdag bij Ede een vrachtwagen en een tractor met elkaar in botsing gekomen. Hierbij zijn drie personen gewond geraakt. Bekijk hieronder de eerste beelden van na het ongeluk. Artikel gaat verder onder de video.

Volgens de woordvoerder wilde de politie het grondrecht van de boeren om te demonstreren woensdag respecteren. „Maar de afspraken die zijn gemaakt, zoals niet op de snelweg rijden met een trekker, zijn massaal genegeerd.” De woordvoerder benadrukt dat de demonstratie in Stroe prima verliep. „Het ging niet goed met hoe men ernaartoe en weer naar huis ging.”

Schip

Na afloop van het boerenprotest in het Gelderse Stroe werden op meerdere plekken in Nederland snelwegen geblokkeerd. Dat gebeurde onder meer op de A6 bij Emmeloord in de Noordoostpolder. Kort erna werd het verkeer op de snelweg stilgelegd bij Lelystad. De blokkades werden na een tijdje opgeheven door de politie.

De politie hield veertien mensen aan voor openlijke geweldpleging. Ze probeerden met een schip de Ketelbrug op de A6 bij de Noordoostpolder te blokkeren. Het schip ramde een politieboot. Een persoon is inmiddels geen verdachte meer. Of er woensdag rond het protest nog meer mensen zijn aangehouden is nog niet bekend.

De boeren protesteerden woensdag in de gemeente Stroe in Barneveld tegen de stikstofplannen van het kabinet.