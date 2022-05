Hamer waarschuwt D66: trots mag niet afleiden van wangedrag

„Ik snap dat u heel blij bent dat u dit gesprek met elkaar voert”, zei Hamer (zelf van de PvdA) in haar toespraak op de bijeenkomst. Ze was te gast in haar rol als regeringscommissaris, die ze sinds begin april bekleedt. De partijtop van D66 straalde in het openbare gedeelte van die bijeenkomst, waarin vooral werd gespeecht, trots uit over de benadering van het onderwerp.

Terechte waarschuwing

Partijleider Sigrid Kaag en voorzitter Victor Everhardt spreken van een „terechte waarschuwing” van Hamer, maar voegen daar wel aan toe: „voor iedereen.” Kaag: „Het feit dat je het gesprek begint, betekent alleen maar dat je het begint, niet dat je er al bent.” Belangrijker is dat de partij er ook gevolg aan geeft, en zorgt dat grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen. Als dat wangedrag toch plaatsvindt, moet er ruimte zijn voor melders. Het bestuur is in de veelbesproken kwestie, die aanleiding gaf voor de bijeenkomst, meerdere keren door het stof gegaan omdat de partijtop niet genoeg deed voor het slachtoffer.

Met de oud-medewerkster is de partij tot een overeenstemming gekomen. Volgens Kaag is er over de kwestie, die draait om lobbyist en voormalig partijprominent Frans van Drimmelen „veelvuldig gesproken” in het besloten deel. Toch werd het openbare deel kort verstoord door een lid dat riep: „We kunnen alleen leren als we antwoorden krijgen op de vragen. Die hebben we niet gekregen.” De man werd verteld dat hij niet voor zijn beurt moest spreken.