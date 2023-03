Automobilist rijdt in op stel bij McDonald’s en veroorzaakt ravage

De bestuurder en de andere betrokkene, die lichtgewond zou zijn, zouden zijn aangehouden. Het voorval gebeurde ’s morgens vroeg op de Woonboulevard in Almelo. Na de ruzie zou het stel zijn weggelopen waarna de man in de auto stapte en op de twee inreed. Volgens omstanders zou de automobilist ook de stoep op zijn gereden en meerdere keren rond zijn gegaan op de parkeerplaats waarna hij een container ramde. Of de automobilist en het stel elkaar kenden, is niet duidelijk. Wat de aanleiding van de ruzie was, is nog niet bekend, 112 Overijssel meldt dat er uitgebreid onderzoek naar het voorval wordt gedaan.