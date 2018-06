Commissie Huis VS voelt Sessions aan de tand

Sessions gaf in de aanloop naar de presidentsverkiezing leiding aan adviseurs van Donald Trump. Twee van die medewerkers, Carter Page en George Papadopoulos, kwamen later in opspraak vanwege hun banden met Rusland. Uit rechtbankdocumenten bleek bijvoorbeeld dat Papadopoulos vorig jaar tijdens een bijeenkomst met Trump en Sessions zou hebben gesproken over zijn Russische connecties.

De minister ontkende eerder dat hij kennis had van contacten tussen campagnemedewerkers en Moskou. De Democraten in de commissie willen daarom tekst en uitleg over die „tegenstrijdigheden.” „We informeren u daar op voorhand over omdat we van u een reactie verwachten”, lieten ze Sessions eerder schriftelijk weten.