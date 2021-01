Zeven militairen komen om door helikoptercrash in Filipijnen

Buitenland

’Drie baby’s aan boord bij vliegramp Boeing 737-500 bij Jakarta’

Een vliegtuig van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Sriwijaya Air met zo’n zestig passagiers aan boord wordt vermist en is vermoedelijk in zee gestort. Kort na het opstijgen in Jakarta verloren de autoriteiten het contact met het toestel. Brokstukken die even erna voor de kust werden gevonden, ...